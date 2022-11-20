الاحتلال يصيب شابا ويعتقل 3 آخرين قرب بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على حاجز عسكري قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقال ثلاثة آخرين في نفس الحادثة.

وذكرت وسائل الإعلام (الإسرائيلية) بأن عناصر من شرطة الاحتلال قاموا بإطلاق النار على سائق فلسطيني قرب حاجز عسكري على طرق "الأنفاق" بين القدس وبيت لحم.

وزعمت وسائل الإعلام (الإسرائيلية) بأن الشاب كان يقود مركبة مسروقة، وأطلق النار عليه بعد أن حاول اقتحام حاجز واصطدم بسيارتين للشرطة بالقرب من طريق "الانفاق" جنوب القدس المحتلة، وعرض من فيها للخطر.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة قرب حاجز تفتيش بالقرب من بيت لحم، واعتقاله إلى جانب اعتقال 3 شبان من القدس كانوا ينتظرونه في مركبة أخرى.

المصدر: عرب 48