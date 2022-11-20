قالت حركة حماس إنَّ احتفاء الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بيوم الطفل العالمي، مناسبة مهمّة لتسليط الضوء على استمرار معاناة أطفال فلسطين في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات، وضرورة التحرّك الجاد لحمايتهم من خطر الاحتلال وعدوانه، وتوفير سبل الحياة الحرّة الكريمة لهم في التعليم والغذاء والدواء، وفضح جرائم الاحتلال المتصاعدة ضدّهم.

ودعت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية إلى تجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين ووقفها، ومحاكمة قادة الاحتلال عليها كمجرمي حرب.

كما دعت إلى ضرورة إدراج الكيان (الإسرائيلي) في "قائمة العار" التي تضمّ المنظمات والدّول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع، ونطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع الأطفال الأسرى في سجونه.

وأكدت أنَّ تصعيد الاحتلال جرائمه ضد أطفال فلسطين ما هو إلا محاولة يائسة لإرهاب شعبنا وكسر إرادته ومنعه من مواصلة انتفاضته ومقاومته في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن نفسه وحقوقه، وانتصاراً للقدس والأقصى.

وأشارت إلى أن شعبنا سيبقى موحّداً في مواجهة الاحتلال حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة في التحرير والعودة وتقرير المصير.

وقالت الحركة إن الأمم المتحدة تحتفي في مثل هذا اليوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام باليوم العالمي للطفل، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة أطفال فلسطين، الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الإجرام بفعل آلة الحرب (الإسرائيلية) وسياسته العنصرية المُمنهجة.

وأضافت: "يتعرضون القتل المتعمّد والأسر والملاحقة والحصار والتضييق، والحرمان من العلاج والدواء والتعليم، والمنع من أبسط حقوقهم الإنسانية، حيث ارتقى خلال العام الجاري أكثر من 35 شهيداً، وما زال أكثر من 160 طفلاً أسيراً يمارس الاحتلال ضدّهم صنوفاً من التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية".