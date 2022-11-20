زوجة الأسير نائل البرغوثي: أملنا كبير بتضحيات شعبنا وجهود المقاومة لتحرير الأسرى

أكدت إيمان نافع، زوجة الأسير نائل البرغوثي، على أن الأسير نائل البرغوثي يرفض الاستسلام ويتمتع بالشجاعة والعزيمة والعنفوان الثوري والوطني.

وقالت نافع إن أملنا كبير بالنصر والإفراج عن الأسير نائل البرغوثي وإخوانه الأسرى في ظل تضحيات شعبنا وجهود المقاومة بغزة.

وذكرت أن الأسير "نائل" يدعو للتركيز على قضايا الأسرى ومعاناتهم وعدم اقتصار الحديث عنه، مشيرة إلى أن الأشهر القليلة التي قضاها بعد تحرره في صفقة وفاء الأحرار كانت كلها لنصرة قضية للأسرى والمشاركة في فعاليات دعم الأسرى.

وأضافت: "الأسرى الذين عايشوا الأسير أبو النور يعرفون حجم الصبر والعزيمة التي يتمتع بها".

وأوضحت أن الأسير نائل البرغوثي مثقف يحب القراءة وممارسة الرياضة يحب العمل ويسعى دائمًا لمشاركة الفرح مع الآخرين.

وأردفت: "نسعى لإيصال قضية الأسير نائل البرغوثي والأسرى الأبطال للمحاكم الدولية لأنها قضية عادلة".

ويدخل الأسير القائد نائل البرغوثي اليوم عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، وهو أقدم أسير في العالم وأكثر أسير يقضي أعوامًا داخل سجون الاحتلال

وأمضى البرغوثي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل.

وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الضفة الغربية.

وتوالت على الساحة الفلسطينية والعالميّة أجيال ومتغيرات كبيرة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي" حكمه مؤبد و(18) عامًا.