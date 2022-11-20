حماس تشيد بالصمود الأسطوري للأسير المناضل نائل البرغوثي

أشاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، بالصمود الأسطوري للأسير المناضل نائل البرغوثي.

وقال القانوع في تصريح له، اليوم الأحد، إن: "دخول الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي اليوم عامه الثالث والأربعين في سجون الاحتلال الصهيوني يعكس صورة الصمود الأسطوري للمناضل والثائر الفلسطيني وتحديه الشديد لجبروت المحتل الصهيوني، وهو يمنح البرغوثي ليتحول رمزاً وأيقونة في تاريخ ثورتنا الفلسطينية".

وأضاف يجسد الأسير البرغوثي مشهد الثبات والصمود النوعي ويدلل على قدرة شعبنا على التضحية والفداء من أجل انتزاع حقوقه المشروعة بالحرية والعودة