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رسمياً.. افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، موعد وفقرات الحفل

رسمياً.. افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، موعد وفقرات الحفل
رسمياً.. افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، موعد وفقرات الحفل

فلسطين- الرسالة نت

رسمياً.. افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، موعد وفقرات الحفل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا FIFA، تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر 2022 ، وتشمل الموعد الرسمي والفقرات اليوم الأحد، على ملعب البيت ، قبل مباراة قطر والإكوادور.

موقع الرسالة نت يقدم لكم في هذه المقال تفاصيل حفل افتتاح المونديال والقنوات الناقلة، وجدول مواعيد مباريات كأس العام 2022، والقنوات الناقلة لمباريات المونديال، وتقسيم المجموعات.

موعد حفل افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم الأحد

من المتوقع أن يبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت قطر، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت فلسطين، ويقام على أرض ملعب ستاد البيت في قطر ويمتد الحفل لقرابة 30 دقيقة.

رسميًا فقرات حفل مونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا Fifa أسماء الفنانين الذين سيقدمون فقرات في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وسيغني المطرب القطري فهد الكبيسي، ومطرب كوريا الجنوبية جونجكوك أغنية حالمون.

وأضاف بيان فيفا أن برنامج الحفل يشمل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

وتستضيف قطر وهي الدولة المضيفة المونديال وهي المسؤولة عن تنظيم الحفل والذي ينطلق بعده فاعليات دور 32 من مونديال 2022 بمشاركة 8 مجموعات تضم 32 فريقًا، وتبدأ في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية مباراة الافتتاح في كأس العالم بين منتخبي قطر والإكوادور.

مكان حفل افتتاح كأس العالم 2022؟

يقام حفل الافتتاح على ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، والذي يسع 60 ألف متفرج، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.

رسميًا موعد وفقرات حفل افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة والتردد وجدول المباريات

القنوات المفتوحة الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2022

يعتبر خبر سار لعشاق كرة القدم ومتابعي مباريات وفاعليات كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر أن تذاع فعاليات حفل افتتاح كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة beIn Sports – قناة بين استبورت المفتوحة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هي التي لها حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات مونديال 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولمتابعة حفل افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم عبر البث المباشر من هنــــــا:

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272065

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