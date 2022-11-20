افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، القنوات الناقلة المفتوحة وجدول المباريات، يترقب العالم بأسره افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم الأحد، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا FIFA، تفاصيل حفل افتتاح مونديال قطر 2022، وتشمل الموعد الرسمي والفقرات اليوم الأحد، على ملعب البيت، قبل مباراة قطر والإكوادور.

موقع الرسالة نت يقدم لكم في هذه المقال تفاصيل حفل افتتاح المونديال والقنوات الناقلة، وجدول مواعيد مباريات كأس العام 2022، والقنوات الناقلة لمباريات المونديال، وتقسيم المجموعات.

القنوات الناقلة المفتوحة وجدول المباريات

من المتوقع أن يبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت قطر، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت فلسطين، ويقام على أرض ملعب ستاد البيت في قطر ويمتد الحفل لقرابة 30 دقيقة.

رسمياً.. افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم، موعد وفقرات الحفل

جدول مباريات كأس العالم مونديال قطر2022

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11054- 12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب

القمر: عرب سات

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق





تفاصيل جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر

تبدأ بطولة كأس العالم في قطر Fifa 2022 الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 وتنتهي 18 نوفمبر 2022.

استادات كأس العالم في قطر

تقام مباريات كأس العالم في قطر على 8 ملاعب هي: استاد الثمامة- استاد الجنوب- استاد خليفة الدولي استاد البيت- استاد أحمد بن على- استاد المدينة التعليمية- استاد 974- استاد لوسيل.

جدول مباريات مونديال 2022 في قطر الجولة الأولي:

تبدأ الجولة الأولي من مباريات مونديال 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

موعد مبارة يوم الأحد 20-11-2022

موعد مباراة قطر ضد الإكوادور، الساعة 6 مساءً بتوقيت فلسطين.

جدول مباريات يوم الاثنين 21-11-2022

موعد مباراة إنجلترا × إيران، الساعة 3 عصرًا بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة السنغال ضد هولندا، الساعة 6 مساءً بتوقيت فلسطين.

توقيت مباراة أمريكا وويلز، الساعة 9 مساءً بتوقيت فلسطين.

جدول مباريات يوم الثلاثاء 22-11-2022:

موعد مباراة الأرجنتين × السعودية، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة الدنمارك ضد تونس، الساعة 3 عصرًا بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة المكسيك × بولندا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد فرنسا ضد أستراليا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 23-11-2022

موعد مباراة المغرب × كرواتيا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة ألمانيا ضد اليابان، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة إسبانيا × كوستاريكا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة بلجيكا ضد كندا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

رسميًا موعد وفقرات حفل افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة والتردد وجدول المباريات

جدول مباريات كأس العالم يوم الخميس 24-11-2022

موعد مباراة سويسرا × الكاميرون، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة البرتغال × غانا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة البرازيل ضد صربيا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2022

تبدأ مواجهات الجولة الثانية في دول الـ 32 من مباريات كأس العالم 2022 في قطر في يوم الجمعة 25-11-2022.

جدول مباريات كأس العالم يوم الجمعة 25-11-2022

موعد مباراة ويلز × إيران، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة قطر × السنغال، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم السبت 26-11-2022

موعد مباراة تونس × أستراليا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

بولندا × السعودية، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة فرنسا ضد الدنمارك، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة الأرجنتين × المكسيك، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

جدول مباريات كأس العالم يوم الأحد 27-11-2022

موعد مباراة اليابان × كوستاريكا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة بلجيكا ضد المغرب، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة كرواتيا ضد كندا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة إسبانيا × ألمانيا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الإثنين 28-11-2022

موعد مباراة الكاميرون × صربيا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة البرازيل ضد سويسرا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات مونديال 2022:

تبدأ مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم يوم الثلاثاء الموافق 29-11-2022.

جدول مباريات كأس العالم يوم الثلاثاء 29-11-2022

موعد مباراة الإكوادور × السنغال، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة هولندا ضد قطر، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة إيران × الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة ويلز ضد إنجلترا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 30-11-2022

موعد مباراة تونس × فرنسا، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة أستراليا × الدنمارك، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة بولندا × الأرجنتين، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة السعودية ضد المكسيك، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

رسميًا موعد وفقرات حفل افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة والتردد وجدول المباريات

جدول مباريات كأس العالم يوم الخميس 1-12-2022

موعد مباراة كرواتيا ضد بلجيكا، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة كندا ضد المغرب، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة اليابان × إسبانيا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة ألمانيا × كوستاريكا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات المونديال الجمعة 2-12-2022

موعد مباراة كوريا الجنوبية × البرتغال، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة غانا × أوروجواي، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة صربيا ضد سويسرا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

موعد مباراة الكاميرون ضد البرازيل، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين.

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022

تبدأ مباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3-12-2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي في مونديال قطر 2022

تبدأ مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، خلال الفترة من الجمعة الموافق 9-12-2022، إلى يوم السبت الموافق 10-12-2022.

موعد مباريات دور نصف النهائي في كأس العالم- قطر 2022

تبدأ مواجهات دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 13-12-2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 14-12-2022

موعد مباراة النهائي في كأس العالم- قطر 2022

تحدد موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 17-12-2022.

وتحدد موعد مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد الموافق 18-12-2022.

رسميًا موعد وفقرات حفل افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة والتردد وجدول المباريات

تقسيم مجموعات دور الـ32 من مباريات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا Fifa عن تقسيم مجموعات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر إلى 8 مجموعات تضم 32 فريقًا كما يلي:

المجموعة الأولي تضم منتخبات (قطر + الإكوادور + الستغال + هولندا).

المجموعة الثانية تضم منتخبات (انجلترا + إيران + أمريكا + ويلز).

المجموعة الثالثة تضم منتخبات ( الأرجنتين + السعودية + المكسيك + بولندا).

المجموعة الرابعة تضم منتخبات ( فرنسا + استراليا + الدنمارك + تونس).

المجموعة الخامسة تضم منتخبات (اسبانيا + كوستاريكا + ألمانيا + اليابان).

المجموعة السادسة تضم منتخبات (بلجيكا + كندا + المغرب + كرواتيا).

المجموعة السابعة تضم منتخبات ( البرازيل + صربيا + سويسرا + الكاميرون).

المجموعة الثامنة تضم منتخبات ( البرتغال + غانا + كوريا الجنوبية + الأورغواي).

رسميًا موعد وفقرات حفل افتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة المفتوحة والتردد وجدول المباريات

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، وتوجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran- Ictimai TV HD Azerbaijan- RTSH Albania- ERT Greece- SNRT TNT maroc- TPA Angola- Match TV Russia- DAS Erste Germany.