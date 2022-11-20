شاهد: ملخص مباراة وأهداف قطر والأكوادور افتتاحية كأس العالم 0-2

شاهد: ملخص مباراة وأهداف قطر والأكوادور افتتاحية كأس العالم 2-0.. حيث خسرت قطر افتتاحية كأس العالم، بعد بنتيجة 2- صفر أمام الأكوادور.

وسجل هدفي المباراة المهاجم فالنسيا، بعد تسجيله الهدف الأول من علامة الجزاء، في وقت كان يقدم به المنتخب القطري أداءً متواضعًا.

وسجل نفس اللاعب فالنسيا، للإكوادر في الدقيقة الـ 31، من رأسية، بعد أن اجتاحت حالة من الارتباك لاعبي العنابي.

ملخص وأهداف قطر والأكوادور

الدقيقة الـ15 فالنسيا يتحصل على ركلة جزاء ويسجلها.



الدقيقة الـ 31، فالنسيا يسجل هدفًا ثانيًا في مرمى قطر برأسية مميزة:



تشكيلة منتخب قطر والأكوادور

ودخل الفريقان بأفضل تشكيلة ممكنة لهم وجاءت كالتالي لقطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

سعد الشيب الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خوخي بوعلام

بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خوخي بوعلام الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس

عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس الهجوم: أكرم عفيف، المُعز علي، هُمام أحمد



تشكيلة منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

هيرنان جاليندز خط الدفاع: أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس -بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان

أنجيلو بريسيادو - فيليكس توريس -بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان خط الوسط: جيجسون مينديز -مويسيس كايسيدو - جونزالو بلاتا - روماريو إبارا.

جيجسون مينديز -مويسيس كايسيدو - جونزالو بلاتا - روماريو إبارا. خط الهجوم: مايكل إسترادا -إنر فالينسيا

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