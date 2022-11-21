شاهد بث مباشر مباراة إنجلترا وإيران كأس العالم 2022 بقطر.. حيث تبدأ المباراة الأولى بعد الافتتاحية في كأس العالم بقطر، مباراة تجمع بين إنجلترا وإيران.

وتأتي المباراة ضمن تصفيات دوري المجموعات بين إنلجترا وإيران واللتان وقعتا ضمن المجموعة الثاني في كأس العالم.

وتضم المجموعة كل من (إيران-إنجلترا-ويلز-الولايات المتحدة الأمريكية)، وتعد هذه المجموعة من ضمن أكثر المجموعات إثارة في العالم.

تشكيلة منتخب إنلجترا المتوقعة

وقد يدخل منتخب إنلجترا بتشكيلة قد تكون متزنة (4-2-3-1)، حيث يكتظ منتخب إنجلترا بالنجوم الكبار، الذين تألقوا تحديدًا بالدوري الإنجـليزي.

في حين اتسعبد مدرب منتخب إنجلترا، الهداف الثالث للدوري الإنلجيزي إيفان توني، إلا أن يملك سلاحًا هجوميًا رائعًا، بقيادة كل من (بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم سترلينج).

بينما يتوقع أن يتواجد في خط الوسط الإنجيزي كل من "جود بيلينجهام، ديكلان ريس، ماسون ماونت." وفي الهجوم كل ( كيفن تريبيير، جون ستونز، هاري ماجواير، لوك شو).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتأتي المباراة في تمام الساعة الـثالثة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والـرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تأتي في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت الإمارات.

وتشهد أجواء قطر احتفالات واسعة ووميزة، حيث يرى متابعون أن هذه النسخة من كأس العالم، هي ستكون الأفضل في التاريخ.

ويتنافس في المونديال، 32 منتخبًا عالميًا، للوصول إلى نهائي كأس العالم والفوز به.

بينما يرشح مختصون رياضيون، كل من (البرازيل، والأرجنتين، وفرنسا)، للوصول إلى النهائي وفوز إحدى هذه الفرق بلقب أغلى بطولة في التاريخ.

مباشر مباراة إنلجترا وإيران

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وتنقل المباراة في الشرق الأوسط على القنوات التالية (بي إن سبورت) القطرية، وأعلنت إطلاقها بي إن سبورتس ماكس، لنقل فعاليات المونديال.

كما تنقل المباراة أيضًا على قنوات الكأس الرياضية وهي تتبع إكسترا، وهي تتبيع أيضًا لقطر، وتمكنت من الحصول على حقوق بث كأس العالم.

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