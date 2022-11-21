أعلن حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، الليلة الماضية، عن وقف مفاوضات تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة مع حزب الليكود.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حزب بن غفير اتهم الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة وخاصة المتعلقة بتولي وزارة النقب والجليل.

وقال مسؤولون من حزب بن غفير، إن تعزيز النقب والجليل هي ضمانة انتخابهم، وأنه تم انتخابهم لرعاية سكان بئر السبع ونتيفوت وعسقلان وسديروت وكذلك أطراف الجليل.

وسبق ذلك أن أعلن حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش شريك بن غفير، عن تعثر المفاوضات مع الليكود الذي يرفض أن يتنازل عن حقيبة وزارة الحرب لصالحه، والاتهامات التي يوجهها حزب نتنياهو ضد سموتريتش وشن حملة ضده في شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: القدس