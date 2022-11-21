الاحتلال يكشف.. سيارة جنين كانت مفخخة ومعدة للتفجير عن بعد

أكدت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الإثنين، أن السيارة التي انفجرت الليلة الماضية في جنين كانت مُعدة وجاهزة لتنفيذ تفجير ضد قوات جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وأفاد "موقع 0404 العبري" أن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) تأكدت من أن السيارة التي انفجرت يوم أمس في المنطقة الواقعة بين قرية يعبد ومستوطنة دوتان بجنين هي سيارة مفخخة معدة لتفجير في قوات الجيش.

وأضاف الموقع العبري أن مسلحين فلسطينيين قاموا بوضع عبوات متفجرة داخل السيارة وثلاث اسطوانات غاز، وكانت السيارة مزودة بآلية تفعيل للتفجير عن بعد.

واعتبرت قناة كان العبرية أن تفخيخ سيارة بهدف تفعيلها ضد قوات الجيش طريقة لم نشهدها في السنوات الأخيرة.

وكانت المركبة متوقفة في منطقة قريبة من حاجز ميفو دوتان الذي تمر منه قوات الاحتلال ما يثير شكوكًا أنها كانت مجهزة للتفجير عن بعد في حال مرور أي دوريات عسكرية.

المصدر: القدس