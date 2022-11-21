جدول مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة اليوم الثاني للمونديال، تشهد اليوم الاثنين 21-11-2022 مواجهات نارية في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ابتداء من أمس الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك فى مونديال قطر 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الأكوادوري، أمس الأحد، على ملعب "البيت"، فيما تقام اليوم الاثنين ثلاث مواجهات قوية.

شاهد حفل انطلاق كأس العالم 2022 مباراة قطر والأكوادور

مواعيد مباريات كأس العالم

ويمن المتوقع أن يلتقى اليوم منتخب إنجلترا مع نظيره الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الويلزى ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما تختتم الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمواجهة نارية بين منتخب هولندا ونظيره السنغال.

وينافس منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022، مع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز على الترتيب.

شاهد بث مباشر مباراة إنجلترا وإيران كأس العالم 2022 بقطر

ووفق جدول مباريات اليوم الاثنين في كأس العالم 2022، ستقام المباريات كالتالي:

إنجلترا × إيران الساعة 3 عصرا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الثانية - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max

السنغال × هولندا الساعة 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الأولى - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز الساعة 9 مساء - ستاد أحمد بن على المونديالى – المجموعة الثانية - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max





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