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تردد قنوات الكأس القطرية الجديد.. مباشر كأس العالم Alkass

تردد قنوات الكأس القطرية الجديد.. مباشر كأس العالم Alkass
تردد قنوات الكأس القطرية الجديد.. مباشر كأس العالم Alkass

فلسطين- الرسالة نت

تردد قنوات الكأس القطرية الجديد.. مباشر كأس العالم Alkass، مع انطلاق فعاليات كأس العالم مونديال قطر 2022 الأحد 20 نوفمبر، تتصدر محركات البحث "جوجل" البحث عن تردد قناة الكأس القطرية الجديد على النايل سات، والتي حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم مجاناً ودون تشفير.

تردد قناة الكأس القطرية حيث تبث عدد من مباريات مونديال قطر، أبرزها مباريات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، بين إنجلترا وإيران وأيضا مباراة هولندا مع السنغال.

كما تعرض قناة الكأس القطرية مباراة أمريكا ضد ويلز، السعودية والأرجنتين، الدانمارك مع تونس، بولندا والمكسيك، فرنسا وأستراليا، ألمانيا واليابان، المغرب وكرواتيا، إضافة إلى الاستيديو التحليلي الخاص بكل مواجهة مذكورة في هذه الفقرة.

وتنقل قناة الكأس القطرية مباريات كأس العالم، من خلال 4 قنوات، هم: الكأس القطرية اكسترا 1، 2، 3، و4.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 Alkass

يتيح للمتابعين ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، كالآتي:

التردد الجديد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كما يستطيع المتابعون ضبط التردد على القمر الصناعي عرب سات، على النحو التالي:

ضبط التردد: 12245

ضبط الاستقطاب: V

ضبط معدل الترميز: 27500

وأيضاً على القمر الصناعي سهيل سات، يستطيع المتابعون مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، من خلال:

ضبط التردد: 10770

ضبط الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معلق قناة الكأس القطرية 2022

وتملك القنوات عدد مميز من المعلقين، وهما: "العماني خليل البلوشي، والمصري أحمد الطيب، و مشاري القرني، منتصر الأزهري، وسمير اليعقوبي".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272124

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