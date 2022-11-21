خلال نعيها لشهيد جنين.. حماس: أسود المقاومة بالمرصاد

نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، الشهيد محمود عبد الجليل السعدي (18 عامًا)، وهو طالب في الثانوية العامة من مخيم جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، أثناء توجهه إلى مدرسته صباح اليوم.

وعزّت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ذوي الشهيد، راجية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، قائلة: "نشدّ على يد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا بالرصاص والعبوات المتفجرة لعدوان الاحتلال على جنين".

وأكدت للعدو أنه لا مقام له في أرضنا، وأن أسود المقاومة له بالمرصاد، تدافع عن شعبنا في مواجهة جرائمه وهمجيّة مستوطنيه.