حزب أردني: استمرار سعي السلطة نحو التسوية دليل فشل وانعدام للخيارات

قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، الدكتور سعيد ذياب، إنّ رهان السلطة على الوهم والسلام المزعوم، "دليل على فشل خياراتها وأنها استُهلكت ولم يعد ممكناً الرهان عليها".

وأكدّ ذياب لـ"الرسالة نت" أن السلطة فقدت كل مقومات الانتماء الوطني، مضيفا: "السياسة تفرض على قوى المقاومة التكاتف في رفض الاحتلال ورفض التنسيق ومواجهة هذا السقوط الرهيب من قيادة السلطة".

وذكر أن طريقة السلطة في التعامل مع نتنياهو، تكشف حجم التماهي مع الوهم بإمكانية تحقيق تسوية مع الاحتلال الذي أثبت بكل فئاته أنه موغل في العنصرية.

ونبه إلى أنّ سلوك السلطة يضعها في مواجهة شعبها بحيث يجد نفسه أمام خيار واحد وهو رفضها وإسقاطها.

وجددّ دياب دعوته لقيادة السلطة بالتوقف عن الرهان على مفاوضات عبثية لم تفض إلا لمزيد من ضياع الأرض والاستيطان، وإنهاء عناوين القضية الفلسطينية.

وأكدّ أن السلطة فرّغت المشروع الوطني من أدواته الحقيقية بالمواجهة.