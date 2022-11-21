بسبب 200 شيكل.. 3 أشخاص يقطعون أذن ثلاثيني في الطيبة

قدمت لوائح اتهام، اليوم الإثنين، ضد ثلاثة أشخاص من مدينة الطيبة وجهت لهم تهمة الاعتداء بالضرب وقطع أذن شخص كان قد أخذ منهم 200 شيكل.

ووفق ما ورد بلائحة الاتهام فإن "المشتكي دخل إلى مقهى في الطيبة، وأخذ 200 شيكل كانت على إحدى الطاولات، فقرر المتهمون الانتقام منه، وبعد مرور أشهر من الحادث رأى أحد المتهمين المشتكي عليهم، فأمسك به مع ثلاثة آخرين، واقتاده إلى المقهى، وسأله لماذا سرق منهم 200 شيكل؟ فأجاب المشتكي بأنه سيعيدها إليهم".

وجاء في لائحة الاتهام، "اتّصل أحد المتهمين بآخر وصل إلى المكان خلال بضع دقائق. وأمر بإطفاء جهاز تسجيل للكاميرات في المكان، ثم بدأوا بضرب المشتكي في جميع أنحاء جسده، بينما غطى أحدهم عينيه، وهددوه وسألوه عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه".

وتابعت، "خلال ضرب المشتكي حمل المتهمون مسدسًا بالتناوب وضربوا الضحية به، ووضعوا على رأسه وهددوه بالقتل، وكرر المتهمون السؤال عدة مرات عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه، في حين ردّ المشتكي في النهاية بأن يقطعوا أذنيه، بينما طلب أحد المتهمين مقصًا من أحد الحاضرين في مكان الحادث، وحاول المشتكي الهروب، لكن دون جدوى، وقام أحد المتهمين بقطع جزء من أذن الضحية اليسرى، كما أخذوا 100 شيكل من المشتكي".