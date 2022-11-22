احتفاء عربي بلاعبيْن مصرييْن رفعا العلم الفلسطيني في مواجهة لاعب (إسرائيلي)

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية عدة برفع لاعبَين من منتخب مصر للكاراتيه التقليدي تحت 15 عامًا العلمَ الفلسطيني في مواجهة لاعب (إسرائيلي)، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني ببطولة العالم للكاراتيه للناشئين في سلوفينيا.

وتداول ناشطون صورة ظهر فيها لاعبا مصر على منصة التكريم بالعلم المصري والفلسطيني في مواجهة اللاعب (الإسرائيلي) الفائز بالمركز الثالث الذي رفع علم دولة الاحتلال، في مشهد لفت الأنظار إليهما.

وذكرت صحيفة محلية أن بعثة المنتخب المصري للشباب تحت سن 15 عامًا ضمت أربعة لاعبين هم إسلام أحمد (الفائز بالمركز الأول) وعمر شريف (المركز الثاني) وموسى محمدي ويوسف محمد.

وأشاد مدونون عبر مواقع التواصل بالخطوة التي أقبل عليها الشابان للتعريف بالقضية الفلسطينية، فضلًا عن الدعم الذي قدّماه للشعب الفلسطيني من خلال اللفتة المميزة.

أثناء التتويج.. منتخب #مصر للكاراتيه يرفع علم #فلسطين بعد فوزه على المنتخب الإسرائيلي في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بسلوفينيا pic.twitter.com/8eQPlm11ax — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2022

ووصف الناشط الفلسطيني جهاد حلس الصورة بأنها “مشهد تاريخي” ردًّا على رفع الفائز بالمركز الثالث علم دولة الاحتلال (الإسرائيلي) بجانبهما.

وقال في تغريدة “اللاعب (الإسرائيلي) فوجئ بأن صاحبَي المركز الأول والثاني مصريا الجنسية، يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ، بوركتما، رحم الله من ربّاكما يا أبطال”.

في مشهد للتاريخ، لاعب اسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ !!

بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال !! pic.twitter.com/kgk65EkTky — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 20, 2022

وعلّق الإعلامي عبد الله العَبْري على الصورة، مغردًا “أنعِم وأكرِم بكل عربي مخلص لقضية أمته، ولا يفعلها إلا شريف ذو مبدأ، لأنه -وببساطة- فلسطين قضية الشرفاء”.

أنعم وأكرم بكل عربي مخلص لقضية أمته، ولا يفعلها الا شريف ذو مبدأ، لأنه - وببساطة - #فلسطين_قضية_الشرفاء !



لاعبا منتخب #مصر للكاراتيه يرفعان علم #فلسطين أثناء تتويجهما بالمركزين الأول والثاني ببطولة العالم للناشئين في سلوفينيا pic.twitter.com/qYQlnOXsDG — عَبْدُالله بن مُحَمّد العَبْري (@alabriamz) November 21, 2022

ونشر الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي مقطعًا مصوّرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أظهر هرولة الوفد المرافق للاعبي منتخب مصر بارتداء الكوفية الفلسطينية على منصة التكريم، بينما يقف لاعب (إسرائيلي) يحمل علمه بجانبهم.

وحرص الوفد على التقاط الصور بالعلمين المصري والفلسطيني مع الفائزَين بالمركزين الأول والثاني، بينما يهتف أحد الحضور “فلسطين حرة” داخل القاعة.

وطالب الأكاديمي المصري رمزي عبد العزيز بتكريم اللاعبَين بعد عودتهما، وتابع في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك “هنا سأصمت قليلًا في حرم الجمال وقوة الشخصية، حينما رفع الأبطال علم فلسطين في ساحة التتويج، فخور بأبطال مصر الأحرار”.

مش عارف اجبهالكم ازاي!!! بعثة المنتخب المصري للكاراتيه تفوز في سلوفينيا في حصد 24 ميدالية .. وهنا سأصمت قليلاً في حرم... Posted by Ramzy Abdelaziz on Sunday, November 20, 2022

ووفق صحيفة محلية، حصد لاعبو منتخب مصر 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية فضلًا عن 7 ميداليات برونزية خلال فعاليات البطولة التي اختُتمت في سلوفينيا، أمس الأحد.

بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا



لاعب إسرائيلي يفوز بالمركز الثالث ويرفع علم إسرائيل، يتفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين. pic.twitter.com/pIxj9NoZDO — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 20, 2022