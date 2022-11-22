وعود بحل مرابحات 2014 لموظفي غزة نهاية العام.. قرابة ألف موظف في قطاع غزة يضغطون بضرورة انهاء ملف مرابحاتهم التي جرى سحبها قبل عام 2014م.

أكدّ خليل الزيان نقيب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك وعدا من رئيس لجنة المتابعة الحكومية م. عصام الدعاليس بإنهاء الملف قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الزيان لـ"الرسالة نت" عن اتصالات واجتماعات ستحددّ لبحث كيفية إنهاء الملف تبعا لوعود رئيس لجنة المتابعة الحكومية.

المالية بغزة تعلن سداد الأقساط المتبقية من مرابحات الموظفين الشهداء

تقدّر النقابة أن المبلغ الإجمالي لهذه المرابحات 12 مليون شيقل تقريبا.

وسحبت هذه المرابحات قبل البدء بخصم جزء من قيمة الرواتب في الدفعات المالية، والتي تصل لـ60% في الوقت الراهن، بعد الازمة المالية لدى الحكومة بغزة.

الزيان يكشف عن جهود ومشاريع جديدة لصالح موظفي غزة

وتداوم الحكومة بغزة على صرف 60% من نسبة قيمة الراتب بشكل شهري، منذ عامين تقريبا.

وتعاني الحكومة من حصار مالي مشدد وخانق، نتيجة سياسة الاغلاق المفروضة على قطاع غزة.