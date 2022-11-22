مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر، رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر، يترقب عشاق كرة القدم العربية، ظهر اليوم الثلاثاء ثالث أيام كأس العالم مونديال قطر 2022، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني ، في مواجهة البحث عن الأسطورة ليونيل ميسي.

وتحظى مباراة الأرجنتين والسعودية باهتمام كبير خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي عربياً في المباراة.

ويبدأ الأخضر السعودي، الذي يبدأ الحملة، بمواجهة من العيار الثقيل ضد أحد المرشحين على لقب بطل العالم في كرة القدم وهو المنتخب الأرجنتيني.

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر

وتأتي مباراة السعودية والأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك.

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وستتجه الأنظار في هذه المباراة نحو أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي ، الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا ، ربما يلعب في نهائيات كأس العالم الأخيرة في مسيرته ، والذي يحمل رقم 5 من البراغيث مع فريق التانجو.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

يبدأ بث مباراة السعودية والأرجنتين عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت فلسطين ومصر والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وعند الساعة الثانية عصراً بتوقيت الإمارات.

مكان مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في مونديال قطر

تقام المباراة بين السعودية والأرجنتين على أرض ملعب استاد لوسيل في الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في مونديال قطر

سيتم بث مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء في مونديال قطر من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويتم بث مباراة الأرجنتين والسعودية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس beIN Sports HD 1 Max.

كما يتم بث مباراة السعودية الأرجنتين عبر قناتي الكاس إكسترا 2 اتش دي Alkass EXTRA TWO HD والكاس اكسترا 1 اتش دي Alkass EXTRA One HD.