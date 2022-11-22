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مباريات اليوم الثلاثاء 22/11/2022 في كأس العالم الجدول والمواعيد

مباريات اليوم الثلاثاء 22/11/2022 في كأس العالم الجدول والمواعيد
مباريات اليوم الثلاثاء 22/11/2022 في كأس العالم الجدول والمواعيد

فلسطين- الرسالة نت

مباريات اليوم الثلاثاء 22/11/2022 في كأس العالم الجدول والمواعيد، لتبقى على اطلاع دائم بكل فعاليات ومباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، نقدم لك جدول ومواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية والقنوات الناقلة للمباريات.

مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، تتواصل الاثارة ومتعة المشاهدة للمباريات والمنتخبات المتنافسة، حيث تقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثالث من مونديال قطر.

مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم

مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ستشمل أربع مباريات في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

جدول ومواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم الجدول والمواعيد

البداية ستكون مع المجموعة الثالثة، حيث يفتتح اليوم الثالث من مونديال قطر بمواجهة عربية مرتقبة، ويلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وللصدفة فهي مباراة عربية أخرى، حيث يلعب منتخب تونس مباراة صعبة للغاية أمام منتخب الدنمارك.

المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة الثالثة، حيث سنكون على مباراة من العيار الثقيل بين المكسيك وبولندا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الثالث في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وستجمع بين منتخب فرنسا، حامل اللقب، أمام منتخب أستراليا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

السعودية – الأرجنتين الساعة 12 بتوقيت فلسطين ومصر beIN Sports HD 1 Max

تونس – الدنمارك الساعة 3 بتوقيت فلسطين ومصر      beIN Sports HD 1 Max

المكسيك – بولندا الساعة 6 بتوقيت فلسطين ومصر      beIN Sports HD 1 Max

فرنسا – أستراليا الساعة 9 م بتوقيت فلسطين ومصر      beIN Sports HD 1 Max

لمطالعة الجدول كامل لجميع مباريات كأس العالم اضغط هنــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272202

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