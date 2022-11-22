"الخارجية": نتابع تطورات تعطل مركب قبالة كريت ومطابقة العينات لدى تونس

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين من خلال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان كافة التطورات مع الجهات اليونانية المختصة بخصوص الأنباء عن تعطل مركب يقل من 400-500 مهاجر مجهولي الجنسية، جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، أن قوارب صيد وسفن البحرية اليونانية وسفن تجارية ايطالية توجهت لإنقاذ المهاجرين، بسبب توقف محرك المركب، حيث تواجه عملية الانقاذ صعوبات، بسبب سوء الأحوال الجوية، والرياح الشديدة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها ستعلن عن أي تطورات جديدة بخصوص هذا الموضوع حال ورودها.

وأشارت إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تابعت قبل أيام قضية قارب كان قد توقف في عرض البحر قرب سواحل بيلوس اليونانية، وقام خفر السواحل اليونانية بإنقاذ جميع اللاجئين غير الشرعيين، الذي كانوا على متنه وعددهم 94 مهاجرا، وتم التأكد من عدم وجود أي فلسطيني على متن هذا القارب.

وفي سياق ذو صلة، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تونس الشقيقة بأنها حصلت على إذن قضائي من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لتسلم العينات، وتحليلها، ثم مقارنتها بالجثث الموجودة لدى الجهات المعنية في تونس، موضحة أنها أرسلت النماذج لوزارة الداخلية التونسية، التي وعدت بدورها بإجراء الفحوصات بأسرع ما يمكن في جهد فلسطيني متواصل، للتعرف على جثامين عدد من المفقودين الفلسطينيين.