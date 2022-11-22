بدء صرف المنحة القطرية شهر 11، رابط فحص المنحة القطرية عبر الاستعلام الحكومي، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر 11 نوفمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 23/11/2022م.

وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، وذلك بعد أن ذكرت مصادر إعلامية بأن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة، الثلاثاء، لإعلان موعد صرف المنحة القطرية.

بدء صرف المنحة القطرية شهر 11، رابط فحص

موقع "الرسالة" يتابع لحظة بلحظة موضوع المنحة القطرية كونه يهم شريحة كبيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

لذلك نضع لكم في هذا الخبر الرابط الرسمي لموقع الاستعلام الحكومي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية، حيث من المقرر أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية مساء اليوم الثلاثاء.

وكما نوهنا في بداية الخبر، بأن موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي، سيكون مرتبط في زيارة السفير محمد العمادي لقطاع غزة، والتي ستكون اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأكدت المصادر أن عدد الأسر سيبقى كما كل شهر، لافتة إلى أن آلية الصرف ستكون بنفس آلية الشهر الماضي 10/2022، ولفحص المنحة القطرية اضغط هنـــــــــــــــا

شروط صرف المنحة القطرية شهر 11

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 20 من كل شهر.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11غدًا الأربعاء

صرف المنحة القطرية شهر 11 /2022

صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022.. الاستعلام الحكومي، وأكد السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، ونوفر لكن هنا رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 الاستعلام الحكومي.

مرفق رابط الفحص.. موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 ونرفق لكم هنا رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر11 نوفمبر، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

المنحة القطرية 100 دولار

حيث تعتبر المنحة القطرية 100 دولار، مساعدات ثابتة لعدد كبير من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لهذا يحاول العديد من العائلات في قطاع غزة البحث عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية 100دولار، خاصة وأن الجميع من العائلات تسير في المصروف الشهري وفقاً لموعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر 11.

المنحة القطرية

وأعلنت اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية بتاريخ 25/10/2022م، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر

وينتظر المستفيدين من المنحة في قطاع غزة، إعلان اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة صرف المنحة القطرية وذلك عن شهر 11.