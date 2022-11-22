الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

السعودية تهزم الأرجنتين, أولى مفاجأت كأس العالم مونديال قطر 2022

السعودية تهزم الأرجنتين, أول مفاجأت كأس العالم مونديال قطر 2022
السعودية تهزم الأرجنتين, أول مفاجأت كأس العالم مونديال قطر 2022

فلسطين- الرسالة نت

حققت السعودية فوزا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني أحد المنتخبات الأقوى وواحد من المنتخبات المرشحة لنيل بطولة كأس العالم 2022، بنتيجة (2-1)، لتشكل بذلك المفاجأة الأولى في كأس العالم مونديال قطر 2022.

وأقيمت المباراة على ستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وفي الشوط الأول استعان الحكم بتقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء للأرجنتين نفذها ميسي بنجاح مفتتحاً أهداف التانجو في كأس العالم.

شاهد أحداث وأهداف السعودية في مرمى الأرجنتين

وتحرر منتخب السعودية من الضغط وبدأ يظهر في الهجوم لكن أخطاءه الدفاعية كانت واضحة ما جعل الأرجنتين تسجل 3 أهداف ألغيت جميعها بداعي التسلل باستخدام تقنية الفار لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للأرجنتين.

الشوط الثاني كان مختلفاً للسعودية بعدما خطف صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 47 مشعلاً الأفراح في مدرجات الجمهور السعودي.

7 دقائق فقط حملت فرحة عارمة لكل الجماهير العربية بعدما قلب منتخب السعودية النتيجة بهدف ثانٍ سجله سالم الدوسري 52 بطريقة رائعة.

شن الأرجنتين هجوماً كاسحاً على دفاعات السعودية لتفادي الخسارة لكن الأخضر تماسك بشكل كبير وأبطل محاولات التانجو الهجومية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272217

كلمات مفتاحية

كأس العالم ليونيل ميسي السعودية المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني مباراة السعودية والأرجنتين موعد مباراة السعودية والأرجنتين توقيت مباراة السعودية والأرجنتين السعودية والأرجنتين القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين موعد مباراة السعودية مباراة السعودية الأرجنتين موعد مباراة السعودية القادمة مباراة المنتخب السعودي مباراة المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين. ميسي الأسطورة ليونيل ميسي هدف السعودية السعودية تهزم الأرجنتين أول مفاجئات كأس العالم مونديال قطر 2022 كأس العالم مونديال قطر 2022 فوز السعودية السعودية تفوز على الأرجنتين 2/1 السعودية تفوز في أول مباراة لها في كأس العالم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.