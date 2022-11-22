السعودية تهزم الأرجنتين, أولى مفاجأت كأس العالم مونديال قطر 2022

حققت السعودية فوزا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني أحد المنتخبات الأقوى وواحد من المنتخبات المرشحة لنيل بطولة كأس العالم 2022، بنتيجة (2-1)، لتشكل بذلك المفاجأة الأولى في كأس العالم مونديال قطر 2022.

وأقيمت المباراة على ستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وفي الشوط الأول استعان الحكم بتقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء للأرجنتين نفذها ميسي بنجاح مفتتحاً أهداف التانجو في كأس العالم.

شاهد أحداث وأهداف السعودية في مرمى الأرجنتين

وتحرر منتخب السعودية من الضغط وبدأ يظهر في الهجوم لكن أخطاءه الدفاعية كانت واضحة ما جعل الأرجنتين تسجل 3 أهداف ألغيت جميعها بداعي التسلل باستخدام تقنية الفار لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للأرجنتين.

الشوط الثاني كان مختلفاً للسعودية بعدما خطف صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 47 مشعلاً الأفراح في مدرجات الجمهور السعودي.

7 دقائق فقط حملت فرحة عارمة لكل الجماهير العربية بعدما قلب منتخب السعودية النتيجة بهدف ثانٍ سجله سالم الدوسري 52 بطريقة رائعة.

شن الأرجنتين هجوماً كاسحاً على دفاعات السعودية لتفادي الخسارة لكن الأخضر تماسك بشكل كبير وأبطل محاولات التانجو الهجومية.