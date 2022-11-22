مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022، ينتظر عشاق كرة القدم المباراة الثانية لليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والويم الثالث في كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث يلعب منتخب تونس ضد الدنمارك اليوم ضمن جدول مباريات اليوم في مواجهات كأس العالم، والذي يتضمن لعب 4 مباريات من أهما اليوم مباراة السعودية والأرجنتين والتي تقدمت فيها السعودية بهدفين مقابل هدف واحد للأرجنتين في فوز تاريخي، أسعد كل الجماهير العربية وشجعت لمباراة تونس ضد الدنمارك حيث تأمل الجماهير العربية في فوز المنتخب التونسي في المباراة الثانية خلال اليوم.

ويستعرض موقع الرسالة نت في التقرير التالي تفاصيل مباراة الدنمارك وتونس، ومنها: موعد مباراة تونس والدنمارك، والقنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك، وتشكيل تونس أمام الدنمارك، وتشكيل الدنمارك لمواجهة تونس، وحكم مباراة تونس اليوم، وأيضًا معلق مباراة تونس اليوم، ومجموعة تونس في كأس العالم.

موعد مباراة تونس والدنمارك والقنوات الناقلة المفتوحة اليوم

تحدد موعد مباراة تونس والدنمارك اليوم الساعة 3.00 عصر اليوم بتوقيت فلسطين ومصر، ويوافق موعد المباراة الساعة 4 بتوقيت دولة قطر المضيفة للبطولة كأس العالم، وكذلك الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتأتي مباراة الدنمارك وتونس اليوم ضمن فاعليات كأس العالم قطر 2022، الجولة الأولي من الدور الـ 32، ويتم لعب المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في كأس العالم العالم 2022

يحمل اليوم بشري سارة لمتابعي كأس العالم وخصوصًا الفرق العربية الأربعة المشاركة في بطولة كأس العالم وهو إعلان مجموعة قنوات بين سبوت، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذاعة جميع مباريات الفرق العربية المشاركة في المونديال.

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وتستطيع مشاهدة مباراة تونس والدنمارك اليوم في منافسات كأس العالم عبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN sports على القنوات التالية:

قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sports.

قناة بين سبورت ماكس 1 اتس دى- beIN Sports MAX HD 1 هي من ستنقل مباراة منتخب تونس أمام الدنمارك في كأس العالم 2022.

يتم بث مباراة منتخب تونس أمام الدنمارك اليوم عبر مجموعة قنوات الكأس عبر قناتي:

قناة الكاس اكسترا وان اتش دي- Alkass EXTRA 1 HD

قناة الكاس اكسترا تو اتش دي- Alkass EXTRA 2 HD

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أبرز القنوات الأخرى الناقلة لمباريات مونديال 2022 في قطر

وتعتبر القنوات التالية الأخري إلى جانب بين سبورت والكأس هي أبرز القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم:- ZDF HD الألمانية- الرياضية المغربية (TNT)- Rai 1 الإيطالية- ORF 1 Austria HD النمساوية- matchtv الروسية- TF1 HD Suisse السويسرية- TF1 HD France الفرنسية- ITV الإنجليزية- CT Sport التشيكية.

معلق مباراة تونس والدنمارك اليوم في كأس العالم

عينت مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports المعلق الرياضي عصام الشوالي ليكون معلق مباراة تونس والدنمارك اليوم.

وقررت مجموعة قنوات الكأس تعيين المعلق الرياضي هيكل الصغري للتعليق عليى قناة االكأس اكسترا 1، ويعلق على مباراة تونس المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب على قناة الكأس اكسترا 2.