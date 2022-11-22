الكتلة الإسلامية تنظم وقفة رافضة لتأجيل الانتخابات بجامعة النجاح

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رافضة لتأجيل انتخابات مجلس الطلبة، وتنصل إدارة الجامعة لتعهداتها السابقة بهذا الصدد.

ووجه الناطق باسم الكتلة الإسلامية بالجامعة جهاد أحمد خلال الوقفة الاحتجاجية، التحية للطلبة المشاركية في الوقفة للتعبير عن رفض محاولات سلب الحقوق الطلابية، وتأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي وتنصل إدارة الجامعة من تعهداتها.

وأشار أحمد إلى أنه خلال الفترة الماضية جرت اجتماعات وحوارات عديدة مع إدارة الجامعة والكتل الطلابية، لكن التعنت من إدارة جامعة النجاح كان سيد الموقف.

وذكر أن إدارة الجامعة اقترحت تشكيل مجلس طلابي موحد مقابل تأجيل الانتخابات لأجل غير معروفة، وعليه فقد رفضنا هذه الاقتراحات التي تسلب حق الطالب في اختيار ممثليه بمجلس الطلبة.

وتطرق الناطق باسم الكتلة الإسلامية إلى الانسحاب المفاجئ لعدد من الكتل الطلابية، من البيان الموحد الرافض لتأجيل الانتخابات والتأكيد على عقدها في موعدها بتاريخ 18/12/2022.

وطالب إدارة الجامعة بعقد انتخابات مجلس الطلبة في موعدها والالتزام بتعهداتها السابقة بهذا الشأن، مضيفاً أننا ثابتون على إرث الانتخابات في هذه الجامعة العظيمة.