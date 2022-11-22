بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم قطر 2022 ، من المقرر أن تنطلق المباراة بين بولندا والمكسيك في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت فلسطين اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة المكسيك وبولندا اليوم في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية.





بث مباشر الآن مباراة المكسيك وبولندا

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مباراة المكسيك وبولندا

في بداية بطولة كأس العالم، يتطلع كلا الفريقين إلى الحصول على جميع النقاط الثلاث حتى يتمكنوا من التنافس على صدارة المجموعة أو المركز الثاني، للانتقال مباشرة إلى الأدوار الحاسمة والاقتراب جدًا من اللقب.

ولن يكون مفاجئًا أن يكون المنتخب المكسيكي أو البولندي في المقدمة أيضًا، خاصة وأن لديهم نجومًا في أفضل الفرق في العالم، ومن بينهم مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأحد أفضل لاعبي السنوات الأخيرة.

مباراة بولندا والمكسيك

كما يتطلع المنتخب البولندي لجمع النقاط الثلاث الأولى ، قبل خوض المباراتين المقبلتين ضد الأرجنتين والسعودية.

وتقدم «الأسبوع» لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة المكسيك والدنمارك في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الحقوق الكاملة لبث جميع مباريات كأس العالم، بشكل حصري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الكأس.

وتُذاع المباراة على قناتي Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports 1 FR.