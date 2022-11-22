الاحتلال يحاكم ويمدد اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان

أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن ومددت اعتقال 10 شبان وفتية مقدسيين من سلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشبان وائل شاهين، وحسين عيسى حتى يوم الخميس، وإيهاب أبو سنينة ليوم الأحد القادم، ويزن رويضي ليوم غد بعد اعتقالهم فجر اليوم الثلاثاء من منازلهم في بلدة سلوان.

وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي 7 أشهر على الفتى كرم العبيد والشاب ممدوح أبو سكران وغرامة مالية بقيمة 1000 شيكل.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين مالك الرجبي وسلطان سمرين اللذين اعتقل صباحاً من منزليهما في حي بطن الهوى، بشرط الحبس المنزلي ٥ أيام.

وخلال محاكمته في المسكوبية ظهر الشاب رويضي مصاباً بانتفاخات ورضوض بسبب الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.

كما ثبتت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على الشاب عثمان أحمد جلاجل بعد رفض قاضي المحكمة المركزية الاستئناف على القرار.

واعتقل جلاجل في أيار الماضي فور خروجه من المسجد الأقصى، وحول للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر وكان من المقرر الإفراج عنه الجمعة الا أن إدارة سجن النقب جددت اعتقاله.

وأجلت سلطات الاحتلال محاكمة الشاب عمر الشلودي من سلوان دون تحديد موعد جديد للمحكمة.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشابين حكم وأيوب رويضي ليوم الخميس، بعد اعتقالهما فجر اليوم من منزلهم في حي واد ياصول ببلدة سلوان.

وكانت محكمة الاحتلال قد أجلت محاكمة الصحيفة لمى غوشة لتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٢، على أن تبقى في الحبس المنزلي ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منازل في حي بطن الهوى واعتقلت آدم منذر الرجبي، ومالك الرجبي، وحسين دار عيسى، وحكم رويضي، وأيوب رويضي، ويزن رويضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط ومحيطه، واعتقلت المواطن فراس هيكل ونجله خليل.