مانشتسر يونايتد يعلن رسيمًا فسخ عقد كريستيانو رونالدو.. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنلجيزي، رسيمًا فسخه عقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت.

وكتب اليونايتد على حسابه الرسمي بتويتر، أنه أنهى عقد رونالدو الذي يربطه بمانشستر يونايتد.

وبعد كأس العالم، سيختار رونالدو، الفريق الذي سيلعب فيه، ومن المتوقع أن يكون بايرن ميونخ.

اليونايتد يفسخ عقد رونالدو

وكان رونالدو، قد صرح في مقابلة صحفية، أن علاقته باللاعبين والنادي والمدرب في اليونايتد سيئة، والنادي يقدم له عدم الاحترام.

وأكد رونالدو، أن المدرب تين هايجين يتعمد اهانته، وأن اليونايتد لم يتقدم طالما بقيت الإدارة الحالية، على رأس النادي.

في حين صرح رونالدو، أنه في حال حقق كأس العالم فإنه سيعتزل كرة القدم نهائيًأ.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

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