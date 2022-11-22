بث مباشر مباراة فرنسا وأستراليا كأس العالم قطر يلا شوت الفجر الجديد.. تبدأ في تمام الساعة التاسعة بالقدس، المباراة الأخيرة من اليوم الثالث بكأس العالم بقطر 2022، بين فرنسا وأستراليا.

وينتظر الملايين حول العالم، المباراة التي يظهر فيها بطل العالم 2018 منتخب الديوك الفرنسية، ليقابل استراليا، في المجموعة D والتي تضم كل من (أستراليا، وفرنسا، وتونس، والدنمارك).

الاجواء قبل ساعه ونصف من البدايه pic.twitter.com/xiaQPC81PE — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) November 22, 2022

مباشر فرنسا وأستراليا كأس العالم

ويمكن للمشاهدين، متابعة المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت ماكس، أو قناة الكأس ماكس القطرية، والتي حازتا على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكأس العالم.

كما يمكنكم مشاهدتها عن طريق، البث المباشر والحي على الانترنت، من خلال عدة مواقع، أبرزها الفجر مباشر، ويلا شوت.

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البث الحي لمباراة فرنسا وأستراليا والتشكيلة المتوقعة

وتوقعت العديد من الصحف تشكيلة الفريقين التي سيدخلان بها المباراة، الهمة وجاءت كالتالي:

حارس المرمى: هوغو لوريس

الدفاع : لوكاس هيرنانديز ، رافائيل فاران ، دايوت أوبيكانو ، بنيامين بافارد

الوسط: أوريلين تشواميني ، أدريان رابيوت ، يوسف فوفانا

الهجوم: أنطوان جريزمان ، أوليفييه جيرو ، كيليان مبابي

تشكيلة أسبانيا المتوقعة: