بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 يلا شوت والفجر، ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب المغربي مسيرته الكروية في مونديال قطر 2022 بمواجهة نظيره الكرواتي وصيف العالم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

ويحاول المنتخب المغربي الاستفادة من عامل الميدان والجمهور المغربي المتواجد بقوة في دولة قطر لتشجيعه وذلك لتحقيق فوز سيطلق بقوة مسيرته في المونديال.

المواجهة بين المغرب وكرواتيا شاهدها مباشرة وحصريا على beIN SPORTS MAX 1 ، الأربعاء ، الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

زياش 🧙‍♂️

حكيمي ⚡️

النصيري ☄️



هؤلاء هم هدافو كتيبة أسود الأطلس وحاملوا آمال النخبة المغربية 🇲🇦



هل يُسجل أحدهم اليوم؟ 🤔🇭🇷#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/24qrzprERr — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 23, 2022

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا

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وانطلقت فعاليات مونديال 2022 في قطر الأحد الماضي 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل ، بمشاركة 32 منتخبا ، وتستضيف دولة قطر مباريات مونديال 2022 في 8 ملاعب هي استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

جميع أهداف منتخب المغرب في كأس العالم FIFA 🇲🇦



كم هدفًا سيُضيف في هذه النسخة يا ترى؟ 🤔#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/i3eKtgM2lk — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 23, 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر الآن مباراة المغرب وكرواتيا

يستعد المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022 بقطر ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة من مونديال 2022 ، يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر.

الأسود تزأر لكن في جبال الأطلس فقط تزأر وتُمتِع🦁



المغرب جاهزة لرحلة جديدة في كأس العالم FIFA بكتيبة مدججة بالنجوم في كل المراكز 🇲🇦💪@EnMaroc | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/iz4rdLmupY — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 22, 2022

بث مباشر الآن.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

شاهد مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022

تبث قناة بي إن سبورتس ماكس مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

وبثت قنوات الكاس اكسترا مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022.

يبث التليفزيون المغربي مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022 عبر القنوات الأرضية.

عبر الإنترنت ، عبر تطبيق Todd أو خدمة beIN Connect لمتابعة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

⚽️ المنتخب المغربي يضع اللمسات الأخيرة قبل ظهوره الأول أمام كرواتيا وصيف بطل العالم في مواجهة لن تكون سهلة

🎙️ تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/pet7WQ5QxI — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر

مباريات يوم الأربعاء في كأس العالم 2022

مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة ألمانيا ضد اليابان كأس العالم 2022، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا كأس العالم 2022، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة بلجيكا ضد كندا كأس العالم 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.





الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022