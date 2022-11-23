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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022
بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 .. سيبدأ المنتخب المغربي مسيرته الكروية في مونديال قطر 2022 بمواجهة نظيره الكرواتي نائب بطل العالم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

مباراة المغرب وكرواتيا

ويسعى المنتخب المغربي للاستفادة من العامل المغربي والعامة ، بحضور قوي في دولة قطر ، لتحقيق انتصار سيطلق بقوة مسيرته في المونديال.

المواجهة بين المغرب وكرواتيا شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 1 يوم الأربعاء الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر الآن مباراة المغرب وكرواتيا

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انطلقت فعاليات مونديال 2022 في قطر الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا ، وتستضيف دولة قطر مباريات كأس العالم 2022 في 8 ملاعب وهي ملعب البيت - أحمد. استاد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022
 

مشاهد مباراة كرواتيا والمغرب

يستعد المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022 بقطر ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة من مونديال 2022 ، يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

شاهد مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022

تبث قناة بي إن سبورتس ماكس مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

وبثت قنوات الكاس اكسترا مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022.

يبث التليفزيون المغربي مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022 عبر القنوات الأرضية.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر

مباريات يوم الأربعاء في كأس العالم 2022

مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة ألمانيا ضد اليابان كأس العالم 2022، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا كأس العالم 2022، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباراة بلجيكا ضد كندا كأس العالم 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

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