بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022 .. ستبدأ ألمانيا بطلة العالم أربع مرات حملتها في كأس العالم FIFA قطر 2022 ضد اليابان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان

يبحث المنتخب الألماني عن بداية جيدة للتعويض عن خيبات أمله في مونديال 2018 ، بينما يتطلع اليابانيون إلى المفاجأة في بداية مسيرتهم.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان

لمشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بث مباشر دون تقطيع ( اضغط هنا )

مباراة ألمانيا واليابان



المواجهة بين ألمانيا واليابان ، شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة رفيعة المستوى بين ألمانيا واليابان ، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

إلى جانب المنتخبين الألماني والياباني ، تضم المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إسبانيا وكوستاريكا.

على الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان للتأهل من المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ، إلا أن منتخبي اليابان وكوستاريكا قد يمثلان تحديًا للمنتخبات الأوروبية.