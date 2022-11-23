بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت اليوم كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يبدأ منتخب المغرب مسيرته الكروية في مونديال قطر 2022 لمواجهة نظيره الكرواتي ، عداء العالم ، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

ويحاول المنتخب المغربي الاستفادة من العامل الميداني والجمهور المغربي المتواجد بقوة في دولة قطر لتشجيعه ، من أجل تحقيق فوز سيطلق بقوة مسيرته في المونديال.

المواجهة بين المغرب وكرواتيا شاهدها مباشرة وحصريا على beIN SPORTS MAX 1 ، الأربعاء ، الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022 يلا شوت والفجر

بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت اليوم

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وانطلقت فعاليات مونديال 2022 في قطر الأحد الماضي 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل ، بمشاركة 32 منتخبا ، وتستضيف دولة قطر مباريات مونديال 2022 في 8 ملاعب هي استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

⚽️ المنتخب المغربي يضع اللمسات الأخيرة قبل ظهوره الأول أمام كرواتيا وصيف بطل العالم في مواجهة لن تكون سهلة

🎙️ تقرير | أمين السبتي @aminesebtibein pic.twitter.com/pet7WQ5QxI — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 23, 2022

بث مباشر الآن .. مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت

يستعد المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022 بقطر ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة من مونديال 2022 ، يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

شاهد مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022

تبث قناة بي إن سبورتس ماكس مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

وبثت قنوات الكاس اكسترا مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022.

يبث التليفزيون المغربي مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022 عبر القنوات الأرضية.

عبر الإنترنت ، عبر تطبيق Todd أو خدمة beIN Connect لمتابعة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر

مباريات يوم الأربعاء في كأس العالم 2022

مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة ألمانيا ضد اليابان كأس العالم 2022، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا كأس العالم 2022، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة بلجيكا ضد كندا كأس العالم 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022



