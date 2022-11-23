مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا الان، قناة بي ان سبورت المفتوحة، أقل من نصف ساعة تفصلنا عن بدء مباريات اليوم الرابع في كأس العالم مونديال قطر 2022، والذي سيفتتح اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بمباراة المغرب وكرواتيا.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب المغرب مسيرته الكروية في مونديال قطر 2022 لمواجهة نظيره الكرواتي ، عداء العالم ، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

مباراة المغرب وكرواتيا الان، قناة بي ان سبورت المفتوحة

ويحاول المنتخب المغربي الاستفادة من العامل الميداني والجمهور المغربي المتواجد بقوة في دولة قطر لتشجيعه ، من أجل تحقيق فوز سيطلق بقوة مسيرته في المونديال.

المواجهة بين المغرب وكرواتيا شاهدها مباشرة وحصريا على قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS MAX 1 ، الأربعاء الساعة 12 بتوقيت فلسطين ومصر،و الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

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وانطلقت فعاليات مونديال 2022 في قطر الأحد الماضي 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل ، بمشاركة 32 منتخبا ، وتستضيف دولة قطر مباريات مونديال 2022 في 8 ملاعب هي استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

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مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا الان، قناة بي ان سبورت المفتوحة،

يستعد المشجعون لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022 بقطر ، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة السادسة من مونديال 2022 ، يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كرواتيا

شاهد مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022

تبث قناة بي إن سبورتس ماكس مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.

وبثت قنوات الكاس اكسترا مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022.

يبث التليفزيون المغربي مباراة المغرب ضد كرواتيا خلال مونديال 2022 عبر القنوات الأرضية.

عبر الإنترنت ، عبر تطبيق Todd أو خدمة beIN Connect لمتابعة مباراة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022.