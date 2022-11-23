مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان، قناة بي ان سبورت المفتوحة، تنطلق اليوم ألمانيا التي حصلت على كأس العالم لأربع مرات مشوارها في كأس العالم FIFA مونديال قطر 2022 ضد اليابان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة.

ويبحث المنتخب الألماني عن بداية قوية للتعويض عن خيبات أمله في كأس العالم 2018 ، بينما ينتظر اليابانيون بفارغ الصبر بداية مفاجئة لمسيرتهم.

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بي ان سبورت المفتوحة

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مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان

المواجهة بين ألمانيا واليابان ، شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر و 4:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة رفيعة المستوى بين ألمانيا واليابان ، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 ، والتي ستستضيفها قطر.

إلى جانب المنتخبين الألماني والياباني، تضم المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إسبانيا وكوستاريكا.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022

على الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان للتأهل من المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ، إلا أن منتخبي اليابان وكوستاريكا قد يمثلان تحديًا للمنتخبات الأوروبية.