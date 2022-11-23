بث مباشر الان.. مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان يلا شوت والفجر في كأس العالم 2022، من المنتظر أن تنطلق اليوم ألمانيا التي حصلت على كأس العالم لأربع مرات مشوارها في كأس العالم FIFA مونديال قطر 2022 ضد اليابان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة، وذلك ضمن مباريات وفعاليات اليوم الرابع من كأس العالم مونديال قطر 2022.

ويبحث المنتخب الألماني عن بداية قوية للتعويض عن خيبات أمله في كأس العالم 2018 ، بينما ينتظر اليابانيون بفارغ الصبر بداية مفاجئة لمسيرتهم.

بث مباشر الان.. مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان يلا شوت والفجر

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان يلا شوت والفجر

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يلا شوت والفجر بث مباشر مباراة ألمانيا واليابان

المواجهة بين ألمانيا واليابان ، شاهدها مباشرة وحصرية على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 3:00 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر و 4:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم قطر 2022

ويستضيف استاد خليفة الدولي مباراة رفيعة المستوى بين ألمانيا واليابان ، والتي ستقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 ، والتي ستستضيفها قطر.

إلى جانب المنتخبين الألماني والياباني، تضم المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إسبانيا وكوستاريكا.

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان، قناة بي ان سبورت المفتوحة

على الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان للتأهل من المجموعة الخامسة لكأس العالم في قطر ، إلا أن منتخبي اليابان وكوستاريكا قد يمثلان تحديًا للمنتخبات الأوروبية.