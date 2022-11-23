الكشف عن تفاصيل اتصال هاتفي بين لابيد ونتنياهو حول عملية القدس

أجرى رئيس وزراء حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المنتهية ولايته يائير لابيد اتصالا هاتفيا، مع زعيم حزب الليكود المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول عملية القدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال": "لابيد اتصل برئيس المعارضة نتنياهو وأطلعه على التحديثات الأمنية فيما يتعلق بعملية القدس اليوم ".

وأكد مكتب رئيس المعارضة، أن نتنياهو عزز الجهود لإلقاء القبض على منفذي عملية القدس اليوم، وشكر لابيد على التحديثات.

يشار إلى أن مستوطنا (إسرائيليا) قُتل وأصيب 22 آخرون بجراح وصفت ما بين الخطيرة والمتوسطة صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس.