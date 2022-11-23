عرين الأسود للاحتلال: الدم بالدم والتفجير بالتفجير

قالت مجموعة عرين الأسود "ننعى شبل العرين وشبل نابلس رفيق الغيث أحمد شحادة الذي ارتقى ملتحقًا بركب الشهداء".

وأضافت المجموعة في تصريحٍ مقتضبٍ لها: "أما لدولة الكيان نقول: أما آن لكم أن تفهموا الدرس؟، ففي الذكرى الواحدة والعشرين لاستشهاد أبو هنود، أحدهم نزل بساحتهم صباح هذا اليوم ليذكرهم نقول لكم أسمعوا وعوا أن الدم بالدم والقتل بالقتل والتفجير بالتفجير والرأس يقابله رؤوس".

وشيع أبناء شعبنا في محافظة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد الطفل أحمد شحادة إلى مثواه الأخير.

واستشهد شحادة الليلة الماضية برصاص الاحتلال عقب اقتحام "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من نابلس، بالإضافة إلى إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي.

ويشار إلى أن مستوطنا (إسرائيليا) قُتل وأصيب 22 آخرون بجراح وصفت ما بين الخطيرة والمتوسطة صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة الحافلات المركزية بمدينة القدس.