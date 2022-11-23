بث مباشر مباراة ألمانيا واليابان كأس العالم يلا شوت الفجر الجديد.. تبدأ اليوم الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت القدس، مباراة ألمانيا واليابان ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

ويخوض منتخبي ألمانيا واليابان المباراة ضمن أحداث المجموعة E، والتي تضم كل من أسبانيا وكوستاريكا.

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وتبث في العادة مباريات كأس العالم على القنوات المشفرة التي تمتلك حقوق البث، بينما يذهب من لا يملكون هذه القنوات لمشاهدتها عبر الإنترنت.

ونضع لكم رابط سريع لمشاهدة المباراة عن طريق يلا شوت (إضغط هنا)

كما يمكنكم مشاهدة مباراة اليابان وألمانيا برابط الفجر الجديد (إضغط هنا).

وتعيش أجواء كأس العالم في قطر، تنافس شديد، في وقت تقدم فيه المنتخبات العربية أداءً مميزًا، حيث فازت السعودية على الأرجنتين، وتعادلت تونس مع الدنمارك، وكذلك تعادلت المغرب مع وصيف كأس العالم الماضي كرواتيا.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واليابان

وتعد قناة بي إن سبورت، والكأس القطريتان صاحبتا حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر بث المباراة أيضًا مباراة منتخب تونس أمام الدنمارك اليوم عبر مجموعة قنوات الكأس عبر قناتي: