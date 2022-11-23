بث مباشر الآن مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم قطر 2022 .. تشاهد مباراة مميزة بين إسبانيا وكوستاريكا ضمن أحداث المجموعة E، والتي حدثت فيها مفاجأة إثر هزيمة ألمانيا من اليابان 2-1.

مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا

ويبحث المنتخب الإسباني عن بداية مهمة، حيث إذا فاز ستتساوى نقاطه مع اليابان 3 لكل منتخب، مما يمنحه الأمل في التأهل للأدوار المقبلة.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان

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مباراة إسبانيا وكوستاريكا

وتنقل المواجهة القوية بين إسباتنا وكوستاريك، حصرًا على beIN SPORTS MAX 2 يوم الأربعاء الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القدس.

كما تنقل أيضًا على قنات الكأس القطرية، التي حازت مع بي إن سبورت حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

📸 جمهور إسبانيا في ملعب الثمامة 🤩 pic.twitter.com/S6Kav8vsmm — منتخب إسبانيا (@spain_national) November 23, 2022

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بث مباشر مباراة إسبانيا وكوستاريكا كأس العالم 2022.. تتواصل مباريات كأس العالم بقطر 2022، حيث يواجه المنتخب الإسباني، منتخب كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة E، والتي تضم كل من (إسبانيا، وألمانيا، واليابان، وكوستاريكا).

وينتظر الملايين حول العالم، المباراة التي من المتوقع أن تقدم فيها أسبانيا مستويات مميزة، بقيادة المدرب لويس أنريكي بعد اختياره لاعبين من صفوف الشباب.

مباشر إسبانيا وكوستاريكا كأس العالم قطر 2022

وتنقل أحداث المباراة، على قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس ماكس، القطريتين، بعد حيازتهما حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكون القنوات مشفرة، يبحث الآلاف عن مشاهدة مباريات كأس العالم عن طريق المواقع الالكترونية التي تبثها مباشر عبر الانترنت.

يمكنكم الضغط هنا لمشاهدة المباراة، من خلال بث عالي الجودة، على موقع الرسالة نت.

أو من خلال بث على موقع الفجر الجديد إضغط هنا للوصول إليه.

تشكيلة إسبانيا لمواجهة كوستاريكا

ويدخل لويس أنريكا مدرب منتخب إسبانيا بتشكيلة مميزة يقودها الكابتين سيرجيو بوسكتس في الوسط، بالإضافة إلى اللاعبين، بيدري وجافي، فيما يتقدم بالهجوم الإسباني كل من أسينسيو، وفيران تويس وداني ألمو.

إليك التشكيلة الكاملة للمدرب لويس أنريكي.