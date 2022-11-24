بث مباشر الآن مشاهدة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 ، ستواجه أوروجواي كوريا الجنوبية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 ، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ، على استاد المدينة التعليمية.

مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

وكانت آخر مواجهة أوروغواي أمام كندا في مباراة ودية انتهت بفوز "سيليست" بهدفين في مرماه سجلهما نيكولاس دي كروز في الدقيقة السادسة وداروين نونيز في الدقيقة 34.

أما منتخب كوريا الجنوبية فقد تغلب على أيسلندا بهدف نظيف، وسجله مين كيو سونغ في الدقيقة 33 ، وكانت هذه التجربة الأخيرة لفريق "شيمسون".

تعود آخر مباراة رسمية بين أوروجواي وكوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم 2010 ، في دور الـ16 ، حيث فاز "سيليست" بهدفين لواحد ، وسجل لويس سواريز في الدقيقتين 8 و 80 ، قبل لي تشونغ يونغ. . سجل في الدقيقة 68.

وتضم المجموعة الثامنة ، بالإضافة إلى أوروجواي وكوريا الجنوبية والبرتغال وغانا.

نقدم لكم جميع المعلومات حول مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في مونديال العالم في السطور التالية: -

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم

لمشاهدة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 بث مباشر دون تقطيع ( اضغط هنا )

موعد مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم

حبق وتقام مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة وفلسطين و16:00 بتوقيت مكة المكرمة و13:00 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ستاد المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم

تذاع مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم عبر قنوات Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وbeIN Sports HD 2 Max.

معلق مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم

كما يعلق على مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم كلًا من هيكل الصغير وخالد الجدي ويوسف سيف.