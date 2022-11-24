مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة، تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين السابعة والثامنة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم االخميس 24 نوفمبر، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين السابعة والثامنة، في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب البرازيلي مع نظيره صربيا في المجموعة السابعة بمونديال 2022

بـ مونديال قطر 2022، والتي تضم، والتى تضم بجانبهما منتخبى الكاميرون وسويسرا.

فيما يلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستانيو رونالدو مع نظيره منتخب غانا في المجموعة الثامنة، بينما يواجه منتخب أوروجواى نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة ذاتها في مباراة كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الخميس 24 نوفمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة سويسرا والكاميرون اليوم الخميس في تمام الساعة 12 ظهرا – ملعب الجنوب – المجموعة السابعة .

تنطلق مباراة أوروجواى وكوريا الجنوبية اليوم الخميس في تمام الساعة 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – المجموعة الثامنة .

تنطلق مباراة البرتغال وغانا اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء – ملعب 974 – المجموعة الثامنة .

تنطلق مباراة البرازيل وصربيا اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء – ملعب لوسيل – المجموعة السابعة .

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

ولمشاهدة ميع مباريات كأس العالم تابع البث المباشر من هـنـــــــــــا: