تسجيلات انفجار القدس: الهاكرز اخترقوا كاميرات جهاز أمني (إسرائيلي) كبير

حصل هاكرز على مقاطع مصورة نشروها خلال الليلة الماضية لانفجار عبوة عملية القدس أمس الأربعاء، بعد أن اخترقوا كاميرات مراقبة شوارع تابعة لجهاز أمني (إسرائيلي) كبير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس.

وتبين أنه خلافا للتقارير الأولية، فإن كاميرات المراقبة هذه ليست تابعة لشرطة الاحتلال أو لبلدية القدس.

ونشرت مجموعة هاكر تطلق على نفسها "عصا موسى" في ساعات متأخرة من الليل، تسجيلا للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التفجيرية الأولى التي وقت بمحطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة صباح الأربعاء.

وأدى الانفجار إلى مقتل مستوطن وإصابة نحو 40 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة.

ويأتي هذا الإعلان لمجموعة الهاكر، في وقت ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الأربعاء، بأن الكاميرات المتواجدة في منطقة التفجير معطلة منذ وقت طويل.

وذكر تقرير للقناة العبرية، بأن العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبيرة، كما وصفتها.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه الهجوم كان سيكون أكثر خطورة لو نجحت خطة المنفذين الذين زرعوا العبوة الناسفة في الحي الاستيطاني "راموت" (مكان الانفجار الثاني) وربطوها بأنبوبة غاز.

وأشارت القناة 13 إلى أن الأنبوبة لم تنفجر، وإلا كان سيسقط العديد من القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن القوات الأمنية (الإسرائيلية) تواصل تحقيقاتها في العملية التي يشتبه أن مجموعة فلسطينية من سكان شرقي القدس هي من تقف خلفه.

المصدر: عرب48