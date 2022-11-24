بث مباشر مباراة البرتغال وغانا كأس العالم 2022 بقطر يلا شوت.. تبدأ مباراة البرتغال وغانا ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022 في المجموعة H، حيث من المتوقع أن يشارك في المباراة النجم كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة البرتغال.

وفي تنتهي الجولى الأولى من دور المجموعات مساء اليوم الخميس، بعد انتهاء مباراة البرازيل وصربيا الساعة 11 مساءً، فيما تبدا مباراة البرتغال وغانا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس.

مباشر مباراة البرتغال وغانا كأس العالم 2022

وتعد هذه المباراة من المباريات القوية ، حيث يتسلح نادي البرتغال بنجوم لامعين في عالم كرة القدم، على رأسهم كريستيانو رونالدو، وبرناندو سيلفا، وبرونو فيرنانديز، وكانسيلو، وجواو فيليكس.

وفي المقابل فإن غانا لديها العديد من الأسماء القادرة على إحداث مفاجأة في هذه المباراة.

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا

وتعد مباراة البرتغال وغانا من المباريات القوية خلال اليوم الخميس، وتنقل حصرًا علىقناة بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكـأس ماكس القطريتين، حيث حقوق البث لكأس العالم بقطر حازتهما هاتين الناتين.

فيما ينقل كأس العالم على عدد من القنوات المفتوحة التي تم الإعلان عنها رسميًا وهي كالتالي: