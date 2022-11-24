القيادي بدران: كل محاولات كي الوعي في الضفة باءت بالفشل بهمة الشباب الثائر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن كل محاولات كي الوعي في الضفة الغربية باءت بالفشل، بهمة الشباب وعطائهم واستعدادهم للتضحية والانخراط في العمل الوطني.

وأضاف القيادي بدران خلال كلمة في الاحتفال الذي أقامته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لاستقبال الطلبة الجدد، أنه مهم أن نختار طريق لنا في هذه المرحلة الأولى لدخول الجامعة.

وتابع: "يجب ألا نتنازل عن حريتنا في إبداء آرائنا في القضايا النقابية والطلابية في الجامعة، وعدم التنازل عن الحرية في مقاومة الاحتلال ومواجهته بكل الطرق والأساليب الممكنة".

ووجه التحية لجامعة بيرزيت بكل مكوناتها، وفي مقدمتهم طلبتها الذين هم عماد نهضتها وسر قوتها.

وأشار إلى أن المطلوب من أبنائنا الطلبة ليس النجاح فقط، وإنما التفوق والتميز في الدراسة الجامعية والأكاديمية وفاء لأهلكم ولشعبكم الذي ينتظر منكم الكثير.

ولفت إلى أن هناك تخاذل عربي أكبر من السابق جعلنا نعيش في مرحلة بالغة التعقيد والصعوبة، مما أعطى الاحتلال مساحة أكبر لممارسة الظلم والقهر على شعبنا الفلسطيني.

ودعا بدران إلى الوقوف في وجه كل المحاولات لإحباطنا وإبعادنا عن الحالة الوطنية، والتاريخ سيثبت أن شعبنا الفلسطيني قادر على الإبداع والابتكار والمبادرة خاصة جيل الشباب.

وذكر أن بيرزيت ليست جامعة فقط، إنما هي صرح تعليمي وطني متميز قدم ولا يزال الكثير من القيادات الوطنية والأسرى والشهداء، آخرهم الشهيد عامر بدر الذي يمثل نموذجا في المبادرة والتضحية في مقاومة الاحتلال.