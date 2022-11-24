بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا كأس العالم بقطر يلا شوت.. يعد منتخب السامبا من أكثر المنتخبات شعبية في العالم، حيث يتحضر الملايين من عشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة التي تجمعهم مع صربيا، ضمن المجموعة G.

وتضم مجموعة G، في كأس العالم بقطر 2022 كل من (البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون)، حيث خسرت الكاميرون اليوم الخميس، من سويسرا بنتيجة 1-0، عن طريق النيران الصديقة.

بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا

يمكنكم مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا، من خلال البث المباشر، عبر الانترنت بجودة عالية، من خلال الرابط التالي إضغط هنا..

فيما تنقل مباريات كأس العالم، والتي من ضمنها مباراة البرازيل وكندا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهم من القنوات المشفرة التي لا يمكن أن يشاهدها إلا أصحاب الاشتراكات المدفوعة مسبقًا.

وفي ذات الوقت أعلنت قناة بي إن سبورت القطرية، أنها ستبث قرابة الـ 22 مباراة من كأس العالم عبر القنوات المفتوحة والغير مشفرة، ليتمكن الملايين حول العالم من مشاهدة المباراة دون اشتراك مدفوع.

البرازيل وصربيا مباراة قوية

وتدخل البرازيل بنجوم كبيرة المباراة، حيث أنها تملك لاعبين بارزين في عالم كرة القدم، وأصحاب مواهب ما يؤهلهم لحصد كأس العالم 2022 بقطر.

ومن أبرز اللاعبين الذين تمتلكهم البرازيل بتشكيلها في كأس العالم بقطر 2022، هم (نيمار ذا سيلفا، فينيسيوس جونيور، رافينيا، كامسيرا، رودريغو)، وغير من اللاعبين المهاريين.

كما أن البرازيل تعتبر صاحبة الرقم القياسي كأكثر منتخب يحقق كأس العالم في التاريخ، حيث تمكنت من الظفر به بـ 6 مواجهات.

القنوات الناقلة لكأس العالم مجانًا.. وهناك العديد من القنوات التي تنقل كأس العالم بالمجان ودون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.. نرصدها لكم في الرسالة نت وهي كالتالي:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

توقيت مباراة البرازيل وصربيا، حيث أن المباراة تبدأ في تمام الساعة الـتاسعة مساءً بتوقيت مدينة القدس وفلسطين.

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