الهيئة الوطنية تستنكر حكم الاحتلال بالسجن بحق 4 فلسطينيين على خلفية هبة الكرامة

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل الأحكام الظالمة التي أصدرتها محكمة الاحتلال بحيفا بحق 4 شبان فلسطينيين من سكان "طمرة" في الداخل المحتل، وإصدار أحكام تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن هذه الأحكام الظالمة تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لاقتلاع أصحاب الأرض الأصليين والسعي لكبح إرادتهم في المطالبة بحقوقهم وحريتهم".

وأضاف، "يسعى الاحتلال واهماً من خلال هذه الأحكام إلى معاقبة أهلنا في الداخل على خلفية هبة الكرامة باعتبارها أحد الهبات الوطنية والملاحم البطولية التي سطرها شعبنا في الداخل المحتل".

وأكدت أن سياسة الاحتلال القمعية ضد أهلنا في الداخل لن تنجح في كسر إرادته أو اجباره التنازل عن أرضه وحقوقه والعيش بكرامة.

ودعت الهيئة الوطنية جميع قوى شعبنا في الداخل المحتل وفي كل الساحات لفضح سلوك الاحتلال وإدانة سياسته بحق شبابنا الفلسطيني في الداخل بإسناد أهالي المعتقلين والوقوف إلى جوارهم.

وأشارت إلى أن شعبنا في الداخل المحتل سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن تنال من عزيمته سياسة الاعتقال والقمع ومخططات التهجير.