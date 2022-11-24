"كتيبة السموع" بالخليل تعلن عن انطلاق أعمالها لمقاومة الاحتلال

أعلنت "كتيبة السموع" في الخليل، انطلاق أعمالها لمقاومة الاحتلال (الإسرائيلي).

وتقع بلدة السموع جنوب شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال.

وجاء إعلان كتيبة السموع، في أول بلاغ صدر عنها مساء اليوم الخميس، جاء في نصه:

"قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"

سمح بالنشر .

تم انشاء بإذن الله (كتيبة السموع) الخليل

وأصبحنا جاهزين لمقاومة الاحتلال

اللهم الثبات والنصر أو الاستشهاد .