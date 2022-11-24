الخطيب: حكم الاحتلال على شبان بالسجن على خلفية هبة الكرامة يهدف لترهيبنا

قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، الشيخ كمال الخطيب: "إن المحكمة المركزية في حيفا تحكم صباح اليوم بالسجن الفعلي على أربعة شبّان من مدينة طمرة لمدة سبع سنوات وهم محمد أبو الهيجاء وبهاء أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي، وتحكم بالسجن الفعلي خمس سنوات على الشاب إبراهيم مريح".

وأضاف، "أن هؤلاء الشباب اعتقلوا على خلفية أحداث هبّة الكرامة أيار/رمضان 2021 حين هبّ شعبنا في الداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى المبارك ولغزة وللشيخ جراح".

وتابع الخطيب: "أن هذه ليست أحكام قضاء ولكنها رسائل لشبابنا وأبناء شعبنا تريد المؤسسة (الإسرائيلية) بكل أجهزتها وأذرعها السياسية والقضائية والأمنية أن توصلها لأبناء شعبنا".

وأشارالخطيب إلى أن الاحتلال يريد ترهيبنا وتخويفنا حتى نعيش بشعور أن الرابطة الوطنية جُرم وأن العزة الإسلامية إرهاب وأن الضمير الإنساني تهمة، وأن تموت ضمائرنا وأن تتبلد مشاعرنا وأن نعيش بلا كرامة وبلا هوية.

أصدرت محكمة الاحتلال على 3 شبان من طمرة في الداخل المحتل بالسجن لمدة 7 سنوات، كما حكمت على شاب رابع بالسجن لمدة 5 سنوات وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وأفادت مصادر صحفية أن المحكمة المركزية للاحتلال بحيفا حكمت على كل من محمد أبو الهيجا ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجا بالسجن 7 سنوات، بينما حكمت على الشاب إبراهيم مريح بالسجن 5 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الـ 4 على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار وحزيران 2021، وتواصل أجهزة أمن الاحتلال في الكيان ملاحقة الفلسطينيين في الداخل المحتل على خلفية هبة الكرامة التي وقعت العام الماضي إبان معركة سيف القدس.