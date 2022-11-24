شاهد أهداف مباراة البرتغال وغانا 3-2 كأس العالم بقطر

أهداف مباراة البرتغال وغانا 3-2 كأس العالم بقطر.. حقق منتخب البرتغال فوزًا ثمينًا على منتخب غانا ضمن منافسات كأس العالم بقطر 2022.
وتمكنت البرتغال من افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الأسطورة كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 65.
ثم عادلت غانا النتيجة في الدقيقة الـ 73 عن طريق كابتن المنتخب أندريه أيو، لتمكن المهاجم جواو فيلكس من تسجيل هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة الـ 78، وسجل للبرتغال الاعب البديل رافائيل لياو التجسيل في الدقيقة الـ 80، ثم عادت غانا وقلصت الفارق عن طريق اللاعب عصمان بوكاري في الدقيقة الـ 89.
شاهد الهدف الأول لرونالد من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 65
و فعلها الدون و أعطى التقدم لمنتخب البرتغال 🇵🇹💪🏽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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شاهد هدف التعادل لغانا عن طريق اللاعب أندريه أيو
جواو فيليكس يعيد الأسبقية للمنتخب البرتغالي 🇵🇹🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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شاهد هدف تقليص الفارق عن الطريق اللاعب بوكاري في الدقيقة الـ 89
بوكاري يذلّل الفارق للمنتخب الغاني من رأسية متقنة (3-2).— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
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