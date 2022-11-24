الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسائية بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الخميس، عددا من المواطنين بينهم شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال، واقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، شابا فلسطينياً بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه، بزعم رشقه مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اقتحمت وحدة خاصة إسرائيلية خاصة، منطقة "طابون زمان" في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم، واختطفت الأسر المحرر الشاب عمر قوار (20 عاما) أثناء تواجده في صالون للحلاقة.

وفي طولكرم شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة عمال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرية الجاروشية شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن العمال المعتقلين هم: سامر نضال أبو السعود "26 عامًا" وأحمد عماد حرز الله "25 عامًا" ومحمد وائل أبو عيشة "18 عامًا"، وجميعهم من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم.

أما في سلفيت، فقد اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرية مردا شمالا، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام بشكل كثيف.

وأفادت مصادر محلية أن اقتحام قوات الاحتلال قرية مردا تسبب بحالة من الخوف والهلع، خاصة في صفوف الأطفال.

ونصب جنود الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل القرية الشرقي وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد الاعتداء عليه في باحات المسجد الأقصى المبارك، ونقلته لمراكز التحقيق في البلدة القديمة.